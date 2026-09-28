Pilar e Adriana se enfrentam: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 28/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 114 – segunda-feira, 28
Pilar manda Tom descobrir como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar e Adriana se enfrentam. Laurentino teme as atitudes de Mirtes em relação a Nancy. Elenice fica sabendo por Elisa que Adriana ganhou uma herança de Arthur, e conta para Tom ao ser confrontada. Pilar pede a Ademir para anular a doação que o irmão fez a Adriana. Iuri descobre que Andréa mora de favor no apartamento de uma amiga e conta a Pilar. Nancy defende Adriana das difamações de Silvana. Pedro avisa a Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, e os dois comemoram. Heitor vê a foto de Adriana em uma matéria.