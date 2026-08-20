Pilar destrata Brigitte: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 20
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 81 – quinta-feira, 20
Pilar destrata Brigitte na frente de toda a família. Adriana comenta com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias. Nicolau responde às ofensas de Pilar. Ingrid deixa a festa de Silvana, vai para a joalheria com Iuri, e os dois acabam ficando juntos. Mau Mau encontra com Felipe. Joel não acredita na história que Otoniel lhe conta de como conheceu Francesca, mas reconhece o afeto dele. Elisa pede a Enéas para não comentar com Otoniel que os dois estão se encontrando. César fica preocupado com Brigitte. Adriana e Mau Mau presenciam César sofrendo um assalto.