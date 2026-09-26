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Cultura

Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 26/09

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 06h00
Quatro pessoas posam em uma sala. Uma mulher de blusa rosa com estampa de onça e óculos senta no centro. À esquerda, uma mulher de top marrom e calça preta. Atrás, um homem de camiseta cinza sorri. À direita, uma mulher de blusa branca com urso de pelúcia estampado.
Agatha Moreira, Isabel Teixeira, Tatá Werneck e João Victor Gonçalves em 'Quem ama cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Capítulo 113 – sábado, 26

Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa. No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar, e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana. Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana.

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