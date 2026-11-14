Pilar atenta contra a vida de Zeni: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 14/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 154 no ar dia 14, sábado
Zeni pede mais dinheiro para passar uma informação para Adriana e Pedro. André garante a Dora que não desistirá de ficar com ela. Zeni conta a Adriana e a Pedro que Pilar está planejando um sequestro. Pilar pensa em acabar com Zeni. Adriana pede a André as informações que ele colheu sobre Diná e pensa em expor o passado da governanta. Adriana sente que há algo errado com Dora. Ademir mente para Brigitte e diz que não sabia que Pilar havia roubado a herança da jovem. Fábia fica sabendo por Ademir que Ulisses usou o nome de Felipe no desfalque à joalheria. Tiago apoia Adriana para destituir Ingrid do cargo da presidência. Ingrid abandona a presidência da joalheria, e Adriana e Heitor colocam Tiago para reassumir o cargo. Com a ajuda de Tom, Pilar atenta contra a vida de Zeni.