Pilar acusa Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 3
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 15 – quarta-feira, 3
Pilar acusa Adriana de ter empurrado Arthur. Pedro apoia Adriana. Adriana diz a Elisa que Pilar não sossegará enquanto não colocá-la na cadeia pela morte de Arthur. Ulisses mente para Fábia. Pilar reúne Ulisses, Silvana e Diná para alinhar o discurso do depoimento que farão à polícia, culpando Adriana pela morte de Arthur.