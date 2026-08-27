Pilar aceita testemunhar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 27
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 87 – quinta-feira, 27
Carla insinua a Cléber e Pedro que sofreu ameaças, e se esquiva de falar com os dois. Ulisses fica apreensivo com o interesse de Tiago em ver o balanço da joalheria. Mau Mau fica encantado com o novo apartamento de Adriana. Elisa se preocupa com o plano de vingança de Adriana. Pilar aceita testemunhar em favor de Ademir. Lyris começa a trabalhar no restaurante de Laurentino. Adriana conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur. Elisa confessa a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel. Rafael conta a André que pensa em pedir Andréia em casamento. Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe. Lyris avisa a Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte da joalheria. Carla revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Adriana pede a Nancy que a represente na compra da joalheria.