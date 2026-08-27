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Cultura

Pilar aceita testemunhar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 27

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 06h00
Pessoas em um jantar formal, com uma mulher loira de vestido claro em pé, erguendo uma taça. Outros convidados sentados à mesa decorada com um candelabro dourado e velas acesas, pratos brancos e taças de cristal. Um homem de terno escuro está de costas no canto direito, e um homem mais velho de terno escuro está sentado à direita da mesa. O ambiente é elegante, com cortinas e paredes escuras
Cena de 'Quem Ama Cuida' -  (Divulgação/TV Globo)
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Pilar aceita testemunhar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 27 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 87 – quinta-feira, 27

Carla insinua a Cléber e Pedro que sofreu ameaças, e se esquiva de falar com os dois. Ulisses fica apreensivo com o interesse de Tiago em ver o balanço da joalheria. Mau Mau fica encantado com o novo apartamento de Adriana. Elisa se preocupa com o plano de vingança de Adriana. Pilar aceita testemunhar em favor de Ademir. Lyris começa a trabalhar no restaurante de Laurentino. Adriana conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur. Elisa confessa a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel. Rafael conta a André que pensa em pedir Andréia em casamento. Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe. Lyris avisa a Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte da joalheria. Carla revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Adriana pede a Nancy que a represente na compra da joalheria.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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