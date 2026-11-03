Pierce Brosnan revela favorito para assumir o papel de James Bond nos cinemas

Uma das principais expectativas em torno do cinema atualmente é descobrir quem será o próximo James Bond nas telonas. Entre os nomes mais cotados estão Jack Lowden, Callum Turner e Josh O’Connor, jovens atores que vêm ganhando destaque em produções recentes.

Se depender de um antigo intérprete do agente secreto, porém, Callum Turner já tem um admirador de peso. Em entrevista à Vanity Fair, Pierce Brosnan, que já viveu o espião nos cinemas, elogiou o trabalho do ator, com quem contracenou no drama The Only Living Boy in New York, de 2017.

“Sou apenas um membro do público agora. Sou só o cara na rua que está ansioso para ver quem vai interpretar esse papel épico da história do cinema. Todos os homens que estão na lista agora são atores que eu admiro. Callum Turner é alguém com quem já trabalhei e ele é tão forte. Todos eles têm uma voz e um físico, uma presença na tela”, afirmou Brosnan.

“Todos eles têm longevidade como atores, esses jovens”, acrescentou. “Quem quer que seja o escolhido, desejo o melhor na sua vida, força e coragem. Sabe, é difícil dizer quem será, mas espero ansiosamente para ouvir as notícias e celebrar o próximo James Bond. ”

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Brosnan também comentou as expectativas em torno de Denis Villeneuve, responsável pela direção do novo longa. “Acho que vamos ficar impressionados. De verdade”, disse. “[Villeneuve] é um diretor iconoclasta. Seu trabalho é visionário, e sua sutileza e imaginação na direção de câmera e na narrativa são viscerais e sensuais. Vai ser ótimo. Vai ser verdadeiramente magnífico. ”

Pierce Brosnan interpretou James Bond em quatro filmes, entre 1995 e 2002.

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O próximo filme da franquia ainda não tem data de estreia nem ator definido para assumir o papel do agente secreto. A produção já conta com Denis Villeneuve na direção e Steven Knight, criador de Peaky Blinders, responsável pelo roteiro.