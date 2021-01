Phil Spector, lendário produtor e compositor, morre aos 81 anos

Sua história na música foi quase completamente apagada quando ele foi sentenciado, em 2009, a 19 anos de prisão pelo assassinato da atriz e modelo Lana Clarkson. A atrocidade não ficou impune, mas, no terreno profissional, cantores e compositores admitem que Phil Spector foi um dos melhores produtores de música pop e rock de todos os tempos, tendo conseguido emplacar dezenas de sucessos, principalmente nos anos 1960 e 1970.

Spector era conhecido por dar um tratamento sinfônico a suas produções, chamado de Wall of Sound, no estúdio Gold Star, em Los Angeles, Califórnia. Entre seus maiores hits estão as músicas Be My Baby (1963), cantada pelas Ronettes, Unchained Melody (1965), do The Righteous Brothers, que voltaria a vender muito em 1990 devido ao filme Ghost: Do Outro Lado da Vida, e You’ve Lost That Lovin’ Feeling (1965), da mesma dupla, mas que ficaria eternizada na voz de Elvis Presley. Esta última é considerada a música mais tocada em rádio e televisão no século XX.

No crepúsculo dos Beatles, ele produziu o 13º e último álbum da banda, Let It Be. O resultado final agradou tanto John Lennon que levaria a uma parceria do produtor com o cantor no disco Imagine, bem como com outro ex-beatle, George Harrison.

A vida de Spector daria uma guinada na madrugada do dia 3 fevereiro de 2003, quando, depois de altas doses de álcool, e talvez de outras substâncias, ele matou com um tiro Lana Clarkson em sua mansão na Califórnia para onde ele a havia levado depois de saírem de um bar. No julgamento de 2007, o advogado de defesa de Spector alegou que Clarkson havia se suicidado. O produtor escapou da pena por assassinato em um primeiro momento, porém, no segundo julgamento, realizado dois anos depois, ele acabou condenado.

Faleceu dia 16, sábado, de causas ainda a serem confirmadas pela autoridade penitenciária.