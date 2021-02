Pete Townshend promete álbum de inéditas do The Who

O guitarrista do The Who, Pete Townshend, disse que está pronto para gravar um novo álbum da banda assim que as medidas de distanciamento social acabarem. Fundada em 1964, a banda conta apenas com Townshend e com o vocalista Roger Daltrey da formação original. O baterista Keith Moon morreu em 1978 e o baixista John Entwistle, em 2002. Atualmente, os outros instrumentos são tocados por músicos de apoio contratados. O último álbum de inéditas do grupo, WHO, foi lançado em dezembro de 2019, sendo na época o primeiro após um hiato de 13 anos.

A declaração de Townshend foi dada ao jornal britânico The Mirror. Ele afirmou à publicação que quer fazer um novo álbum, inclusive se isso fizer sentido também financeiramente. “Há páginas e mais páginas de rascunhos de letras. Se chegar o momento, vou gravar”, disse.

Em decorrência da pandemia, a banda cancelou recentemente uma turnê com dez shows pelo Reino Unido e Irlanda que deveria começar em 5 de março, em Dublin, e terminar em 29 de março, em Manchester. “Queríamos esperar o máximo possível para ver se seria possível realizar o show. No entanto, como vocês podem ver, a situação torna impossível continuar. Esperamos vê-los no futuro, quando as condições permitirem”, disse Daltrey e Townshend em comunicado conjunto.