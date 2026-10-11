Pet Shop Boys homenageiam Alan Turing em seu primeiro álbum conceitual

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A Man From the Future” é o primeiro álbum conceitual do Pet Shop Boys, que transforma em disco a história de Alan Turing, pai da computação. Condenado pela homossexualidade e peça-chave na II Guerra, sua vida é narrada com sintetizadores, orquestra e coral, explorando genialidade e injustiça.

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Em 2014, chegou aos cinemas o filme O Jogo da Imitação, adaptação da biografia do escritor Andrew Hodges sobre o inglês Alan Turing (1912-1954), pioneiro da computação e dos algoritmos. No mesmo ano, a dupla inglesa Pet Shop Boys apresentou no Royal Albert Hall, em Londres, um concerto único para 5 000 pessoas, com canções que narram a história do matemático. As composições, enfim, chegam às plataformas nesta sexta-feira, 9, no disco A Man From the Future. São oito faixas que unem os sintetizadores do duo às cordas da orquestra camerata de Manchester, a um coral e à narração da atriz Juliet Stevenson, com trechos da biografia.

Turing foi decisivo para a derrota da Alemanha na II Guerra Mundial ao criar a máquina que decifrava códigos nazistas. Em 1952, foi condenado pela sua homossexualidade, então crime no Reino Unido, e aceitou a castração química para escapar da prisão. Morreu em 1954, envenenado por cianeto. Mais do que reconstituir os fatos, o disco coloca o ouvinte dentro do que Turing imaginava e termina em tom otimista, com um futuro mais livre e computadores filosóficos. “Tanto na vida profissional quanto na pessoal, ele estava à frente de seu tempo”, disse Neil Tennant, um dos membros do Pet Shop. O Reino Unido demorou a concordar: só em 2017 a Lei Turing perdoou postumamente 49 000 homens condenados pela mesma lei na Inglaterra e no País de Gales.

Na música, a biografia ganha liberdade poética: ela pode substituir fatos por emoções e, às vezes, até mudar o destino do biografado. Em 1975, Bob Dylan cantou em Hurricane a história do boxeador Rubin Carter, condenado injustamente por homicídio, e transformou o caso em shows beneficentes, arrecadando dinheiro para defender o atleta. O tecladista Rick Wakeman provou que nem são necessárias palavras: em 1973, transformou o interesse por uma biografia de Henrique VIII em um disco instrumental de seis faixas, uma para cada esposa do rei inglês. O luto também rende discos. A morte de Andy Warhol, em 1987, fez Lou Reed e John Cale gravarem juntos pela primeira vez em mais de vinte anos. O resultado foi Songs for Drella, de 1990, que conta a vida do artista do começo ao fim, de forma íntima. No caso de Turing, os Pet Shop Boys mostram que a vida do fabuloso matemático é capaz de inspirar também um ótimo álbum de músicas pop.

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Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016