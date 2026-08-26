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Cultura

“Pessoa deslumbrante”: Taylor Swift faz homenagem emocionante à Dolly Parton

Veterana da música country morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h28 | Atualizado em 26 ago 2026, 14h30
Taylor Swift, com cabelo loiro cacheado e batom vermelho, sorri ao lado de Dolly Parton, que tem cabelo loiro volumoso e maquiagem marcante
Taylor Swift e Dolly Parton no Grand Ole Opry. (Schmidt Relations/Reprodução)
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Após a morte de Dolly Parton nesta terça-feira, 25, a cantora Taylor Swift prestou uma homenagem emocionante à veterana em comunicado enviado à revista People. “Um mundo sem a Dolly não parece possível, real nem certo. Mas, graças à forma eternamente generosa como ela viveu sua vida nesta terra e às inúmeras vidas que transformou para melhor, seu legado será eterno”, disse a cantora.

“Ela foi, de verdade, um presente que nunca parou de dar. Dolly nos deu alguém para admirar, ao mesmo tempo em que nos encorajava a ser quem somos como indivíduos. De alguma forma, ela conseguiu nos transmitir suas lições sobre o mundo com delicadeza e honestidade, simultaneamente, e muitas vezes de maneira hilária”, continuou.

Swift iniciou sua carreira profissional aos 16 anos na música country, tendo Parton como uma de suas principais inspirações, a quem já descreveu anteriormente como uma “força de evolução e transformação” na indústria musical. “Ela conseguiu oferecer ao mundo o máximo de mistério e fantasia em alguns aspectos de sua vida, mas manter total transparência nas questões que realmente importavam. De alguma forma, ela era graça e determinação, tudo em uma única pessoa deslumbrante”, continuou Taylor.

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Há dois anos, Parton também prestou elogios à Swift, afirmando que a jovem cantora, hoje com 36 anos, era “incrível” por tudo que havia conquistado ao longo de sua carreira. “Eu a admiro muito, a forma como ela conduziu seus negócios, sua vida pessoal e tudo o que ela representou para tantos jovens”, disse Parton em entrevista à Variety em 2024. “Ela tem sido uma grande inspiração. E Deus sabe que precisamos de pessoas e coisas inspiradoras nos dias de hoje”, completou a veterana, que morreu aos 80 anos nesta terça.

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Ao fim do tributo à “rainha do country”, Swift prosseguiu: “Possuía o coração mais terno quando se tratava das dificuldades alheias e uma determinação de aço para defender sua própria autoestima como artista. Junto com seus outros fãs, sou muito grata por tudo isso. Pelas melodias e letras que ela escreveu, capazes de derreter até mesmo os corações mais frios. Pelos milhões de livros que ela proporcionou a crianças em todo o mundo para que elas pudessem se apaixonar por histórias da mesma forma que ela. Pelas cordas-bambas que ela percorreu para que meninas como eu pudessem crescer sonhando em entrar para o circo também. Dolly, vou pensar em você a cada passo do caminho”, encerrou.

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