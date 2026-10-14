Pesquisa aponta que 42% da população quer acesso gratuito à cultura nos próximos anos

Segundo a 7ª edição da Pesquisa Hábitos Culturais, da Fundação Itaú, realizada com apoio do Datafolha, uma boa parte dos brasileiros almeja o acesso gratuito à cultura. Para 42% da população, criar ou ampliar programas gratuitos de acesso a cinema, teatro, música e museus deveria estar entre as principais prioridades dos candidatos eleitos para presidente e governadores. O levantamento – que analisa como os brasileiros se relacionam com a cultura – também aponta que 28% das pessoas indicam a reforma, ampliação ou modernização dos equipamentos já existentes nessas áreas.

Cerca de 32% da população não sabe que o acesso à cultura é um direito garantido pela Constituição Federal e 27% não sabe o que responder quando perguntados espontaneamente sobre o que significa ter direito à cultura. Expandindo o olhar para favelas, periferias e comunidades tradicionais, 22% apoiam o aumento de iniciativas culturais nesses espaços e outros 21% acreditam que deveria haver mais investimentos na valorização e formação de artistas.

Apesar de a pesquisa ter registrado um aumento na participação dos brasileiros em atividades culturais presenciais no último ano, o acesso à cultura ainda é mercado pela desigualdade. Considerando as classes sociais AB, formadas por aqueles que possuem maior renda e poder de compra no país, 63% foi ao cinema nos últimos 12 meses. Já nas classes D/E, que representam os estratos de menor renda, apenas 18% frequentaram esse espaço no mesmo período. Dinheiro e violência foram citados como os principais obstáculos para a participação em eventos de maneira presencial.

Ainda de acordo com o levantamento, insegurança e violência estão em segundo lugar entre os fatores que mais desmotivam as pessoas a realizarem atividades culturais, como ir a shows, museus, centro culturais, entre outros. Em primeiro lugar lideram questões financeiras, citadas por 35% dos entrevistados. Outro fator que chama a atenção é a violência contra as mulheres ou assédio nos espaços culturais, preocupação manifestada por 38% das mulheres e 14% dos homens.

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