Pérola tem um mal-estar: confira resumo de Por Você neste sábado, 28/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 90 no ar dia 28, sábado
Sílvia e Ricardo se aproximam novamente. Bela confessa a Lucas que está preocupada com retorno de Aroldo. Sílvia critica a ausência de Ítalo na aula de balé. Peixe pede seu antigo emprego na feira de volta a Juarez. Iara conversa com Bela sobre as tentativas de engravidar. Melinda comenta com Próspero sobre o sofrimento de Clemente por conta de Alírio. Gabriel avisa a Vanessa sobre a liberdade de Junqueira. Pérola tem um mal-estar, e Manoel se preocupa. Após ser humilhada por Vanessa novamente, Giovana se alia a Junqueira.