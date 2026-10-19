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Cultura

Pérola Faria vira alvo de críticas por mensagem sobre Lua Blanco após morte

Atriz faleceu neste domingo, 18, em decorrência de um câncer

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 11h08 | Atualizado em 19 out 2026, 11h16
Duas mulheres sorrindo lado a lado. À esquerda, uma mulher de pele clara e cabelo castanho com franja, vestindo blusa estampada. À direita, uma mulher de pele clara e cabelo castanho ondulado, com maquiagem leve
Pérola Faria e Lua Blanco (Instagram/Reprodução)
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Pérola Faria vira alvo de críticas por mensagem sobre Lua Blanco após morte Priorize VEJA no Google

A atriz Pérola Faria virou alvo de críticas após lamentar a morte de Lua Blanco lembrando que as duas não conseguiram resolver desentendimentos do passado. As artistas contracenaram em Rebelde, novela exibida pela Record TV entre 2011 e 2012.

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“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus. Um abraço com em toda a família que eu gosto tanto”, escreveu Pérola no Instagram no domingo, 18.

Close-up de uma mulher com cabelos castanhos ondulados e olhos claros, sorrindo gentilmente. Ela usa brincos pequenos e tem uma maquiagem leve. Acima da imagem, um texto em português lamenta não ter conseguido encontrar a pessoa e elogia sua maturidade e família. Abaixo, o nome de usuário @lua_blanco e uma mensagem de carinho para a família
Post de Pérola Faria sobre Lua Blanco (Instagram/Reprodução)
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A publicação, no entanto, dividiu opiniões. No X, internautas questionaram o momento escolhido por Pérola para expor a situação. “Que story desnecessário”, escreveu um usuário. Outros classificaram a publicação como “sem noção”.

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Lua Blanco morreu aos 39 anos, no domingo, 18, vítima de um câncer. A notícia foi confirmada pela família. Conhecida por interpretar Roberta Messi em Rebelde, Lua também construiu carreira na música e no teatro. Sua morte provocou comoção entre fãs e artistas, como Chay Suede e Artur Aguiar, que prestaram homenagens nas redes sociais.

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