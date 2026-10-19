Pérola Faria vira alvo de críticas por mensagem sobre Lua Blanco após morte

A atriz Pérola Faria virou alvo de críticas após lamentar a morte de Lua Blanco lembrando que as duas não conseguiram resolver desentendimentos do passado. As artistas contracenaram em Rebelde, novela exibida pela Record TV entre 2011 e 2012.

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“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus. Um abraço com em toda a família que eu gosto tanto”, escreveu Pérola no Instagram no domingo, 18.

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A publicação, no entanto, dividiu opiniões. No X, internautas questionaram o momento escolhido por Pérola para expor a situação. “Que story desnecessário”, escreveu um usuário. Outros classificaram a publicação como “sem noção”.

Lua Blanco morreu aos 39 anos, no domingo, 18, vítima de um câncer. A notícia foi confirmada pela família. Conhecida por interpretar Roberta Messi em Rebelde, Lua também construiu carreira na música e no teatro. Sua morte provocou comoção entre fãs e artistas, como Chay Suede e Artur Aguiar, que prestaram homenagens nas redes sociais.

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