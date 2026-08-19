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Cultura

Perfil de Instagram de Robin Williams é reativado em jogada contra a IA

Filhos do ator tomaram a decisão em resposta ao compartilhamento de fotos, vídeos e textos fraudulentos nas redes

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 15h36
O ator Robin Williams
O ator Robin Williams (Ben Gabbe / Getty Images/VEJA)
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Perfil de Instagram de Robin Williams é reativado em jogada contra a IA Priorizar nos meus resultados Google

O ator Robin Williams morreu aos 63 anos em 2013 e, desde então, teve seus perfis desativados nas redes sociais — até esta segunda-feira, 17, quando seus filhos tomaram controle de sua conta de Instagram.

A iniciativa pode parecer inusitada, mas tem bom motivo: desta forma, os três filhos do astro pretendem cultivar um espaço dedicado a fotos legítimas e ao compartilhamento de histórias realmente vividas pelo pai, a fim de combater a onda de desinformação agravada por ferramentas de inteligência artificial generativa. 

“Reconhecemos que nosso pai completaria 75 anos de vida em 2026 e ficamos gratos ao testemunhar novas gerações descobrindo seu trabalho, ao mesmo tempo em que fãs de longa data continuam a celebrar a alegria que ele os proporcionou”, começa o texto, “conforme a tecnologia evolui, queremos que este seja um espaço seguro e confiável, onde histórias, fotos, vídeos e memórias compartilhadas reflitam o legado dele com autenticidade, calor e carinho”.

Assinado por Zak (43), Zelda (37) e Cody Williams (34), o comunicado frisa que esta é a forma encontrada pelo trio para “compartilhar com o mundo o talento único e o senso de humor” de Robin, astro lembrado por clássicos como Sociedade dos Poetas Mortos (1989), Uma Babá Quase Perfeita (1993) e Gênio Indomável (1997), nos quais dominava o equilíbrio entre humor e vulnerabilidade como ninguém.

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“Queremos lembrar dos momentos em que ele nos fez rir, assim como a todos seus fãs. Nos recordamos da vida e do trabalho extraordinários de nosso pai. Ele continua a nos inspirar e a levar felicidade para pessoas ao redor de todo o mundo”, completa o texto.

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