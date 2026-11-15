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Cultura

Pepeu Gomes prepara surpresa em homenagem a antigo parceiro em festival

Músico vai se apresentar no Clássicos do Brasil, no Rio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 18h00
Homem de cabelos longos e pretos, chapéu, óculos escuros e suéter preto, segurando uma guitarra elétrica, com expressão pensativa e mão no queixo, em fundo branco
Pepeu Gomes (./Divulgação)
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Uma das atrações confirmadas do festival Clássicos do Brasil, Pepeu Gomes, 74 anos, prometeu uma novidade para a sua estreia no evento que acontecerá no dia 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O músico preparou uma homenagem a um antigo parceiro nos Novos Baianos, que morreu em 2020. “Sim, farei uma homenagem ao meu saudoso irmão, Moraes Moreira, incluindo no repertório a canção ‘Preta Pretinha’”, adiantou o artista à coluna GENTE.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

No festival, Pepeu dividirá a programação com Caetano Veloso e Os Paralamas do Sucesso, artistas com quem também coleciona histórias. Foi ele, por exemplo, quem criou a introdução de Menino do Rio, canção de Caetano que fez sucesso na voz de Baby do Brasil. Além da homenagem, o guitarrista prepara um repertório com sucessos acumulados nos 40 anos de carreira, incluindo temas de novelas e músicas instrumentais.

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Em meio às lembranças da trajetória musical, Pepeu também recordou um episódio curioso envolvendo João Gilberto (1931-2019), outro nome importante da música brasileira. O encontro aconteceu às seis da manhã, quando os Novos Baianos ainda dividiam um apartamento, antes de se mudarem para o famoso sítio. “O Dadi, nosso baixista, foi olhar pelo olho mágico e viu um senhor de terno. Na hora, imaginou que fosse a polícia! Imaginem o susto que levamos naquela hora da manhã!”, conta. A visita havia sido articulada secretamente por Galvão, amigo de João, que passou a frequentar os encontros do grupo, muitas vezes madrugada adentro.

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