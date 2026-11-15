Pepeu Gomes prepara surpresa em homenagem a antigo parceiro em festival

Uma das atrações confirmadas do festival Clássicos do Brasil, Pepeu Gomes, 74 anos, prometeu uma novidade para a sua estreia no evento que acontecerá no dia 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O músico preparou uma homenagem a um antigo parceiro nos Novos Baianos, que morreu em 2020. “Sim, farei uma homenagem ao meu saudoso irmão, Moraes Moreira, incluindo no repertório a canção ‘Preta Pretinha’”, adiantou o artista à coluna GENTE.

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No festival, Pepeu dividirá a programação com Caetano Veloso e Os Paralamas do Sucesso, artistas com quem também coleciona histórias. Foi ele, por exemplo, quem criou a introdução de Menino do Rio, canção de Caetano que fez sucesso na voz de Baby do Brasil. Além da homenagem, o guitarrista prepara um repertório com sucessos acumulados nos 40 anos de carreira, incluindo temas de novelas e músicas instrumentais.

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Em meio às lembranças da trajetória musical, Pepeu também recordou um episódio curioso envolvendo João Gilberto (1931-2019), outro nome importante da música brasileira. O encontro aconteceu às seis da manhã, quando os Novos Baianos ainda dividiam um apartamento, antes de se mudarem para o famoso sítio. “O Dadi, nosso baixista, foi olhar pelo olho mágico e viu um senhor de terno. Na hora, imaginou que fosse a polícia! Imaginem o susto que levamos naquela hora da manhã!”, conta. A visita havia sido articulada secretamente por Galvão, amigo de João, que passou a frequentar os encontros do grupo, muitas vezes madrugada adentro.