Penélope Nova, ex-VJ da MTV, sofre ataques por posar com Flávio Bolsonaro

A ex-VJ da MTV Brasil Penélope Nova chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro (PL). A apresentadora também participou do ato político realizado pelo candidato na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, 7, durante o feriado de 7 de Setembro.

A aproximação com o político surpreendeu antigos fãs da MTV e gerou críticas, especialmente pela associação com a imagem irreverente construída por Penélope durante sua passagem pela emissora, entre 2001 e 2011. Na época, ela comandou atrações voltadas ao público jovem, como Ponto Pê, voltado a temas como sexo e relacionamentos, além de A Fila Anda e Top 20 Brasil.

“Que decepção. Deixando de seguir”, escreveu um usuário do Instagram. Um seguidor lamentou: “Vim aqui porque não acreditei quando li. Penélope foi um ícone da minha adolescência vendo MTV e hoje representa uma grande decepção. Espero que você encontre a luz, você já foi muito importante para esse país”. Outro ponderou: “Acredito que liberdade é aceitar as pessoas como elas são”.

Após a repercussão, a apresentadora voltou às redes sociais e ironizou as críticas. “Gente, só para avisar que saí do ‘armário direito’ há quase um ano já, tá? Desde sempre, assumidamente bolsonarista”, escreveu.

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