Pelé lança música autoral em parceria com dupla mexicana

O tricampeão mundial de futebol, Pelé, que completa 80 anos em 23 de outubro, lançou nesta terça-feira, 20, a música autoral Acredita no Véio, gravada em parceria com a dupla mexicana Rodrigo Y Gabriela, que ganhou o Grammy de melhor álbum instrumental de 2020, por Mettavolution.

Pelé sempre gostou de cantar e após se aposentar dos gramados passou a gravar suas músicas como hobby. A faixa Acredita no Véio é uma brincadeira do ex-atleta, escrita em 2005 em parceria com a jazzista e arranjadora Ruria Duprat. “O treinador falava que quando a gente perdia era nossa culpa, mas quando ganhávamos era a macumba que ajudou. A música brinca com isso – é claro, macumba não ganha nenhum jogo”, disse Pelé em entrevista ao escritor e radialista britânico Alex Bellos. “Não queria que o público fizesse a comparação entre Pelé compositor e Pelé futebolista. Isso teria sido uma grande injustiça – no futebol, meu talento foi um presente de Deus, a música é apenas para me divertir.”

A música chegou por acaso até a dupla mexicana. Eles estavam no estúdio quando o produtor musical Jorge Berlanga, que é amigo do Pelé, descobriu que eles eram fãs do jogador. Berlanga, então, perguntou se eles não gostariam de gravar uma faixa com Pelé. A gravação ocorreu pela internet, por causa da pandemia, e um lyric vídeo também foi lançado, mostrando cenas dos gols do Pelé na Copa do Mundo do México, em 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato.

Assista ao clipe: