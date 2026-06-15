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Cultura

Pelé ganha exposição inédita com retratos raros em São Paulo

Mostra promovida pela Galeria MaPaFOTO reúne 17 imagens do Rei do Futebol feitas por alguns dos maiores fotógrafos brasileiros

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 18h56
Pelé, sem camisa, beija uma bola de futebol branca, com a praia de Copacabana iluminada ao fundo, ao entardecer
Pelé, o Rei do Futebol  (Paulo Friedman/Reprodução)
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Em um momento simbólico para o futebol mundial, a memória de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), o Pelé, volta ao centro das atenções por meio da fotografia. No próximo dia 20 de junho, a Casa Muta, espaço cultural instalado em uma residência no bairro do Pacaembu, em São Paulo, recebe a exposição Pelé: Tempo Rei, que reúne 17 retratos do maior jogador da história do esporte feitos por alguns dos mais importantes fotógrafos brasileiros. A mostra surge como uma homenagem ao eterno camisa 10 em um período marcado pela primeira Copa do Mundo disputada após sua morte.

O projeto, idealizado pela Galeria MaPaFOTO, propõe um olhar diferente sobre a trajetória do ídolo. Em vez das imagens clássicas dos gramados, os visitantes encontrarão registros realizados longe dos estádios. São retratos que revelam Pelé em momentos de intimidade, lazer e contemplação, permitindo observar não apenas o personagem histórico, mas também o homem por trás do mito.

A curadoria de Fernando Costa Netto e Marcelo Pallotta selecionou fotografias capazes de apresentar diferentes dimensões da vida do atleta. Entre os destaques estão imagens de Pelé praticando tênis em Nova York, visitas à casa dos pais e cenas registradas em locais emblemáticos, como a orla de Santos e o Edifício Chopin, em Copacabana. Os trabalhos ajudam a construir uma narrativa visual que ultrapassa o universo esportivo e reforça a condição de Pelé como símbolo da cultura brasileira.

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Além do valor histórico, a exposição oferece ao público a oportunidade de acompanhar a diversidade estética de alguns dos principais nomes da fotografia nacional. Cada imagem evidencia diferentes abordagens de luz, composição e linguagem visual, refletindo a assinatura artística de seus autores ao retratar uma das figuras mais fotografadas do século XX.

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As obras expostas foram produzidas por fotógrafos como Alexandre Schneider, Antonio Milena, Bob Wolfenson, Claudia Jaguaribe, Claudio Edinger, David Zingg, Domicio Pinheiro, Johnny, Luiz Alberto Andrade, Mario Castello, Mauricio Nahas, Otto Stupakoff, Paulo Fridman, Paulo Vitale, Sergio Jorge e Sam Robles. Para Fernando Costa Netto, a iniciativa tem também um papel de preservação histórica. Segundo o curador, reunir esse acervo em um momento tão emblemático contribui para manter viva a memória de Pelé e apresentar seu legado a novas gerações por meio da arte.

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Serviço:
Exposição: Pelé: Tempo Rei

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Abertura: 20 de junho, das 11h às 19h
Local: Casa Muta
Endereço: Rua Deputado Fábio Aranha, 35, Pacaembu, São Paulo
Visitação: de 22 a 27 de junho, mediante agendamento

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Informações: (11) 97252-4404

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