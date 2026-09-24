Peixe socorre Juarez: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 24/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 34 – quinta-feira, 24
Peixe socorre Juarez e liga para Bela. Iara e Dalila visitam Juarez no hospital e o acompanha de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez, e conta ao menino sobre a chegada de Lia. Alencar sugere uma nova medicação para Vitor. Farmacêutica alerta Ricardo sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois. Toy nota o interesse de Próspero por Melinda. Margô admira Lucas. Pérola lamenta o caráter de Vanessa com Iracema. Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana.