Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo: confira resumo de Por Você neste sábado, 21/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 84 no ar dia 21, sábado
Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo. Vanessa se irrita ao tomar conhecimento do projeto de medicina conduzido por Vitor. Bela confessa a Iara que teme as atitudes de Vanessa. Dalila e Suelen aconselham Glorinha a viver novas experiências. Lucas e Margô avisam a Josi Kéli que Osvaldo foi detido. Leandra pensa em Toy. Próspero presenteia Melinda, que se alegra. Clemente visita Alírio e lhe dá uma camisa autografada do Flamengo. Preocupada com as ameaças de Vanessa, Bela restringe quem pode buscar Samuca na escola.