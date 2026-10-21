Peixe insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 21/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 57 – dia 21, quarta-feira
Peixe insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça, e Gabriel conforta Bela. Iara e Dalila repreendem as atitudes de Peixe. Juarez nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike se declara para Suelen, que o beija. Toy e Lia se beijam. Samuca afirma que deseja ficar com Bela, e Peixe fica reflexivo. Próspero e Clemente combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda. Suelen comenta com Dalila que gostou de beijar Maike. Sensei Otto recebe Glorinha novamente no judô. Ítalo vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas conta para Margô que terminou o namoro com Bela. Bela anuncia que Margô precisará fazer uma biópsia de mama. Bela flagra Peixe no hospital e Vanessa revela que o jovem trabalhará a seu lado na instituição.