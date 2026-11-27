Peixe discute com Vanessa: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 27/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 89 no ar dia 27, sexta-feira
Aroldo e Vanessa se encontram. Peixe e Ítalo discordam de Glorinha em relação à aproximação com Aroldo. Vanessa dispensa serviços de Zé. Peixe discute com Vanessa. Samuca conhece um cachorro abandonado. Próspero se preocupa com ausência de Clemente. Leandra conversa com Lia. Aroldo se apresenta a Lucas e mostra interesse no desenvolvimento dos filhos. Dalila apoia Peixe. Kátia conta para Bela sobre a demissão de Peixe. Zé conhece Aroldo, e Juarez desconfia ao ver os dois juntos.