Peixe confronta Bela: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 02/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 67 – dia 02, segunda-feira
Vanessa ameaça o proprietário atual da casa de Juli. Giovana vê Guto e Kátia juntos. Suelen e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe confronta Bela sobre o possível diagnóstico de Samuca. Leandra e Vanessa discutem. Pérola sofre com as atitudes de Vanessa. Toy convida Lia para sair. Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo dançando. Lucas acolhe Ítalo. Iara teme estar grávida. Junqueira cobra Zé pelo serviço de susto em Gabriel. Vanessa revela a Peixe que comprou a casa de Juli.