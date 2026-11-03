Peixe agradece Vanessa: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 03/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 68 – dia 03, terça-feira
Peixe agradece Vanessa e afirma que devolverá o dinheiro da casa a ela. Bela pede novos exames a Iara. Ricardo aconselha Vitor, e Gabriel conforta Leandra. Dalila repreende Peixe por ter aceitado a casa comprada por Vanessa. Bela revela resultado da biópsia de Margô e a orienta sobre próximos passos. Ricardo convida Sílvia para sair. Bela se emociona ao dividir momento especial com Glorinha. Bela vai a encontro com Gabriel. Gabriel é atropelado.