Pedro sonda Tom: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 18
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 28 – quinta-feira, 18
Otoniel decide deixar a casa de Arthur com a família. Maurício não deixa Elisa enfrentar Pilar, temendo pela saúde da mãe. Pedro confessa a Bruna que ama Adriana. Otoniel pega a pulseira de Adriana que estava no quarto de Heitor. Rosa oferece sua casa para Elisa e família. Tiago oferece apoio a Bruna. Pilar arma para que ocorra um ataque na banca onde Otoniel trabalha. Silvana avisa a Ulisses que Pilar está de mudança para a casa de Arthur. Pedro sonda Tom sobre o quanto recebeu de Ademir para depor contra Adriana. O capanga de Pilar visita Adriana, ameaçando matar Pedro se a terapeuta não se afastar do advogado.