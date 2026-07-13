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Cultura

Pedro sonda André: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 13

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 06h00
Isabel Teixeira como Pilar em 'Quem Ama Cuida'
Isabel Teixeira como Pilar em 'Quem Ama Cuida' (Globo/Reprodução)
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Capítulo 48 – segunda-feira, 13

Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer ao evento de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.

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