Pedro se encontra com uma pessoa misteriosa: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 01/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 117 – quinta-feira, 01
Adriana pensa em se tornar presidente da joalheria. Fábia fica arrasada quando Lyris afirma que ela nunca apoiou Ulisses. César diz a Bia que o pai não cometeu erro médico. Ulisses não aceita o namoro de Carolina com Patrick. Pedro insinua que Cléber está interessado em Elenice. Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se deparar com Heitor Brandão.