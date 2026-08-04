Pedro se desespera: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 4
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 67 – terça-feira, 4
Pedro sente repulsa pelo pai. Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. Lyris pede ajuda a Ulisses para sair do cassino. Otoniel pensa em Francesca. Nancy pede a Adriana para examinar Joel. Lyris conta a Ulisses que está em liberdade condicional. Elisa aceita o convite de Enéas. Ingrid demite Ulisses, que reage enfrentando a sobrinha. Joel convida Adriana para jantar. Bia e César fazem as pazes. Rafael pede a Brigitte para parar de investir em César. Otoniel se preocupa com a ausência de Elisa. Pedro se desespera ao encontrar Bruna desacordada na cama.