Pedro Scooby anuncia separação de Cintia Dicker após sete anos juntos

Os dois começaram a se relacionar no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Juntos, eles são pais de Aurora, de três anos. O surfista também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, frutos de seu relacionamento anterior com Luana Piovani.

Em nota, a assessoria de Cintia confirmou o término do relacionamento e disse que o ciclo dos dois como casal se encerrou “com respeito”, que seguirá “eterno”. A modelo agradeceu o carinho dos fãs e disse que não comentará novas questões particulares.

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