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Cultura

Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 05/10

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 06h00
Homem de pele morena, barba escura, óculos redondos e boné bege, vestindo camisa polo verde-oliva sobre camisa social branca e gravata preta, com flocos de neve sobre a roupa e cabelo, olhando para cima com expressão séria, em um cenário nevado
Renato Góes como "Hietor" em Quem Ama Cuida. (Reprodução/TV Globo)
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Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 05/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 119 – dia 5, segunda-feira

Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se deparar com Heitor Brandão. Heitor afirma a Pedro que deseja descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. Pilar avisa a Diná que investigou a vida de Andréa. Rosa mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca. Fernando faz insinuações sobre Mau Mau a Felipe. Rosa libera a entrada de Adriana, Nancy e Lyris na casa de Pilar. Silvana acolhe Andréa. A entrada repentina de Adriana na casa de Pilar, em defesa de Joel, surpreende a todos. Heitor pede para Pedro não contar a ninguém que está vivo. Pilar expulsa todos de sua casa. Ulisses e Lyris se beijam. Rafael confronta Pilar. Francesca assusta Pilar. Andrea entrega o anel de noivado a Rafael e afirma que os dois precisam de um tempo. Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo.

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Resumo de novela
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