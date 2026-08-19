Pedro e Cléber discutem: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 19
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 80 – quarta-feira, 19
Adriana agradece a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber não aceita trabalhar com Ademir. Bruna e Carmita ficam surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária. Elisa fala para Otoniel se aconselhar sobre seu dom espiritual. Pedro discute com Cléber. Ademir diz a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro. Silvana fica surpresa ao receber flores de Laurentino. Brigitte convoca Nicolau para ir com ela ao aniversário de Silvana. Mirtes orienta Camilo no que dizer a Nancy, a fim de convencer a mãe do menino a não ir à escola dele. Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que conseguiu. Pilar e Brigitte se encaram na festa de aniversário de Silvana.