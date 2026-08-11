Pedro e Adriana se beijam: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 73 – terça-feira, 11
Adriana orienta Iuri sobre o comportamento com Pilar. Otoniel encontra Francesca, e Mau Mau vê o avô falando e dançando sozinho no jardim. Edvaldo flagra Iuri vasculhando o escritório que era de Arthur. Diná se sente humilhada por Pilar. Nancy sugere que Adriana abra seu coração para Joel, mas a moça afirma que ainda ama Pedro. Adriana comenta com Otoniel que o anel de estimação de Arthur sumiu. Pedro conta a Adriana sobre a doença de Bruna e afirma sua intenção em se separar da mulher. Pedro e Adriana se beijam.