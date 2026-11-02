Pedro e Adriana cercam Zeni: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 02/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 143 – dia 02, segunda-feira
Pedro e Adriana cercam Zeni e ela afirma que Pilar encomendou a tesourada que a fisioterapeuta levou na prisão. Otoniel fica desconcertado quando Heitor diz que ele pode ser suspeito da morte de Arthur. Fábia convida Ademir para ir até sua casa. Otoniel sugere que Enéas lhe peça permissão para namorar Elisa. Elenice vai ao aulão de dança dos anos 80 com Mau Mau. Iuri observa Pilar com Tom, e avisa a Adriana. Fernando sente o golpe ao saber que Felipe está com Mau Mau. Pilar pede a Tom que consiga uma arma para ela.