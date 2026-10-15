Pedro diz a Adriana que desconfia de que Pilar possa ter armado o atentado: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 14/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 129 – dia 15, quinta-feira
Adriana conta a Heitor como estava a relação de Arthur com a família, antes da morte do pai. Carmita se desespera quando Pedro revela que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres. Carmita obriga Bruna a assinar o divórcio. Ulisses avisa a Fábia que, se Adriana for declarada a única herdeira de Arthur, o dinheiro da venda de sua parte na sociedade voltará para a fisioterapeuta. Bruna se sente traída por Bia e César ao ver Adriana na casa dos amigos. Pedro diz a Adriana que desconfia de que Pilar possa ter armado o atentado contra ele. Adriana conta a Pedro que Bruna assinou os documentos do divórcio. Pedro confronta Tom.