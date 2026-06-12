Pedro defende Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 12
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 23 – sexta-feira, 12
Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação, e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento. Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir, por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.