Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores em favor da revisão criminal, e Adriana é absolvida: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 22/10

Capítulo 135 – dia 22, quinta-feira

Rafael e Ingrid temem que Heitor tome tudo o que é deles. Heitor afirma que deseja saber quem foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria. Ademir avisa a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente. Mau Mau diz a Adriana que vai ter que contar a Felipe que é seu irmão. Ulisses anuncia a Fábia que entrará com o pedido do divórcio litigioso. Pilar insinua para Heitor que o sobrinho também pode ser suspeito da morte do pai. Rosa pede a Joel para tirar uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Brigitte estranha ao ver Iuri e Lyris juntos. Ademir diz a Fábia que já sabia do caso dela com Arthur. Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo. Ulisses confessa a Lyris que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores em favor da revisão criminal, e Adriana é absolvida.