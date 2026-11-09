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Cultura

Pedro aparece com um policial na casa de Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 09/11

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h00
Homem jovem de cabelo encaracolado e óculos, vestindo terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentado em uma mesa de escritório com estante ao fundo
Chay Sued (Manoella Mello/TV Globo)
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Pedro aparece com um policial na casa de Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 09/11 Priorize VEJA no Google

Capítulo 149 – dia 09, segunda-feira

Adriana promete pensar no pedido de Ulisses de não fazer a denúncia dele à polícia. Pedro não revela a Ademir que sabe quem foi o autor do atentado que sofreu. Adriana abriga Elenice e Dafne em sua casa. Carmita, Dora e Silvana falam sobre a possibilidade de ir para o Rio encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa na companhia de Patrick e Carolina. Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar, e decidem informar a Pedro. Silvana e Carmita ficam surpresas ao ver Fábia e Ademir juntos no saguão do hotel. Adriana conta a Mau Mau sobre a possibilidade de Felipe ser investigado caso ela denuncie Ulisses. Pedro aparece com um policial na casa de Pilar e afirma à vilã que sabe que Tom está no local.

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Resumo de novela
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