Pedro aparece com um policial na casa de Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 09/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 149 – dia 09, segunda-feira
Adriana promete pensar no pedido de Ulisses de não fazer a denúncia dele à polícia. Pedro não revela a Ademir que sabe quem foi o autor do atentado que sofreu. Adriana abriga Elenice e Dafne em sua casa. Carmita, Dora e Silvana falam sobre a possibilidade de ir para o Rio encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa na companhia de Patrick e Carolina. Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar, e decidem informar a Pedro. Silvana e Carmita ficam surpresas ao ver Fábia e Ademir juntos no saguão do hotel. Adriana conta a Mau Mau sobre a possibilidade de Felipe ser investigado caso ela denuncie Ulisses. Pedro aparece com um policial na casa de Pilar e afirma à vilã que sabe que Tom está no local.