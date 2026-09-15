Pedro alerta Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 15/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 103 – terça-feira, 15
Adriana provoca Ademir e revela que incentivou Suely a denunciá-lo. Pedro alerta Adriana para sobre o risco de perder a condicional. Ulisses diz a Pilar que seu casamento acabou. Brigitte diz a Tilde que Nicolau tem interesse na funcionária. Ademir pensa em se vingar de Adriana. Adriana diz a Mau Mau que irá se preparar para assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Rosa avisa a Elenice para ter cuidado com Tom. Nancy avisa a Lyris que seus sentimentos por Ulisses podem atrapalhar a vingança de Adriana. Bruna expulsa Ademir de sua casa. Pilar orienta Rosa a ficar distante de Brigitte. Brigitte visita Ulisses. Adélia procura César pedindo dinheiro pelos laudos do cunhado perito. Ademir procura Elisa.