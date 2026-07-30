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Cultura

Pedido de desculpa e desabafo ao vivo: os detalhes do término de Erika Januza e Arlindinho

Atriz falou sobre traição e "livramento" após imagens vazadas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 10h51 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h40
Uma mulher e um homem negros sorrindo, abraçados, em meio a uma multidão em um evento de carnaval. Ela tem cabelos longos e cacheados, usa um colar dourado e uma blusa do Bloco Alerta Geral. Ele tem barba e veste uma camisa branca com detalhes azuis, também sorrindo.
Erika Januza (esq.) e Arlindinho (Reprodução/Twitter)
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Diante das polêmicas envolvendo o fim do relacionamento entre Arlindinho e Erika Januza, a atriz se pronunciou recentemente, sem citar o nome do ex-namorado, revelando que foi vítima de irresponsabilidade emocional. Juntos desde dezembro de 2025, o casal rompeu após o cantor ser flagrado com diversas mulheres em frente a uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Apresentadora do Saia Justa, da GNT, a modelo desabafou na edição do programa desta quarta-feira, 29, “Eu dei o que tinha pra dar e recebi o que a outra pessoa tinha pra dar. Cada um dá o que tem”. Emocionada, Erika completou: “Essa semana, a minha vida virou um caos. Não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor”.

Ainda ontem, pouco antes da atração, Arlindinho se pronunciou nas redes sociais sobre o fim do namoro. O sambista pediu desculpas publicamente à ex-companheira e revelou que tem lidado com questões pessoais com o apoio de profissionais especializados.

“A Erika, quero pedir desculpas publicamente e reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é”, escreveu o filho de Arlindo Cruz. “Sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso. Por fim, queria pedir que esse momento seja tratado com respeito. Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero, de verdade, que o tempo e as minhas atitudes mostrem o compromisso que assumo hoje”, completou ele.

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Em resposta, Erika contou no programa que vivia uma história feliz, até acordar e se deparar com fotos e vídeos que a desrespeitaram e colocaram o relacionamento ‘no chão’. “Agora, estou começando a entender que é livramento”, compartilhou ela com as colegas de programa.

Januza ainda aproveitou para comentar uma questão discutida em um episódio anterior do Saia Justa: o que fazer quando algo inegociável é atingido? “Hoje eu tenho a resposta. Você vai embora com a sua dignidade. Eu não vou deixar de existir. Espero que as mulheres que passam por isso não deixem de existir”, respondeu na conversa de ontem. “Foi muita noite sem dormir, eu trabalhei muito pra chegar até aqui e alguém roubar a minha dignidade”, finalizou.

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