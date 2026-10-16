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Cultura

Paulo Vieira ironiza visita de Flávio Bolsonaro à Globo antes de sabatina no Jornal Nacional

Humorista revelou ter sido impedido de ir ao camarim de Lula no dia da entrevista com o presidente, sob a justificativa de preservar a imparcialidade

Por Ana Rita Fernandes 16 out 2026, 18h30 | Atualizado em 16 out 2026, 18h57
Ator e humorista Paulo Vieira
Ator e humorista Paulo Vieira (Instagram @paulovieira.oficial/Reprodução)
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Paulo Vieira ironiza visita de Flávio Bolsonaro à Globo antes de sabatina no Jornal Nacional Priorize VEJA no Google

A visita institucional de Flávio Bolsonaro (PL) à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16, repercutiu nas redes sociais por ocorrer horas antes da sabatina do candidato à presidência no Jornal Nacional. O encontro com executivos da emissora levantou questionamentos sobre um possível tratamento diferenciado em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrevistado na quinta-feira, 15.

A repercussão também foi alimentada por manifestações como a do humorista Paulo Vieira, que afirmou ter sido impedido de ir ao camarim de Lula durante a sabatina do petista, sob a justificativa de evitar questionamentos sobre a imparcialidade da emissora.

“Só uma curiosidade: Eu fui proibido de ir no camarim do Lula durante a sabatina ‘pra não levantar dúvidas sobre a imparcialidade'”, diz a publicação.

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A Globo confirmou que o senador foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. Em nota, a emissora ressaltou que o encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo e afirmou que visitas institucionais fazem parte da rotina dos executivos de empresas de mídia.

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De acordo com o Metrópoles, auxiliares de Lula afirmaram que o presidente não recebeu convite para um almoço semelhante com os executivos da Globo. A emissora declarou ao ICL Notícias que também atenderia a um eventual pedido da campanha petista, mas que não houve solicitação.

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