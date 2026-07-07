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Cultura

Paulo Vieira, amigo de Lula a Luciano Huck, resgata espaço do humor na Globo

‘Pablo & Luisão’ estreia nesta terça-feira, 7, na programação da emissora

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 22h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h25
Paulo Vieira e Lula
Paulo Vieira e Lula  (Ricardo Stuckert/Reprodução)
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Paulo Vieira, amigo de Lula a Luciano Huck, resgata espaço do humor na Globo Priorize VEJA no Google

A série Pablo & Luisão é uma comédia dramática criada por Paulo Vieira, inspirada nas histórias reais de sua infância em Palmas (TO). A produção acompanha as aventuras de Luisão, pai do humorista, e de seu inseparável amigo Pablo, dois homens criativos, otimistas e especialistas em transformar ideias aparentemente simples em grandes confusões. A narrativa é conduzida pelo olhar de Paulo ainda criança, que observa com humor e afeto as trapalhadas da dupla e seus impactos sobre a família.

Ao escolher colocar no ar a produção, antes vista no Globoplay, a TV Globo volta a testar o espaço das terças e quintas para a grade de humor, abandonada nos últimos anos. Isso também tem a ver com o prestígio de Paulo dentro da emissora. Amigo de Luciano Huck, com quem já viajou para um quadro no Domingão, o humorista não esconde a relação próxima com o presidente Lula e Janja – ele foi convidado do casamento. Recentemente ele venceu uma ação judicial contra Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Luciano Huck e Paulo Vieira no ‘Melhores do Ano’ da Globo // (TV Globo/Twitter)
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