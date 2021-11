Paulo Niemeyer é eleito ‘imortal’ da Academia Brasileira de Letras

O médico e escritor Paulo Niemeyer, 69 anos, foi eleito nesta quinta-feira, 18, o novo ocupante da Cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. Ele sucede o historiador Alfredo Bosi, morto em abril deste ano. Segundo a instituição, o novo imortal recebeu 25 votos de 34 acadêmicos participantes. Ele concorria com os escritores e professores Joaquim Branco e Daniel Munduruku – que, ser fosse eleito, seria o primeiro indígena a entrar para o grupo.

Neurocirurgião, Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro e foi o responsável por introduzir no Brasil uma nova técnica microcirúrgica para tratamento de nevralgia do trigêmeo. É da autoria dele os livros O Que É Ser Médico e No Labirinto do Cérebro. Ele é sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).

“Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado”, disse Marco Lucchesi, residente da ABL.

Os ocupantes anteriores da cadeira 12 foram o fundador Urbano Duarte, Augusto de Lima, Vítor Viana, José Carlos de Macedo Soares, Abgar Renault e Dom Lucas Moreira Neves.