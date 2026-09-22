Paulo Betti coloca à venda imóvel com projeto de Niemeyer e frequentado pelo Dalai Lama

O autor Paulo Betti colocou à venda um imóvel cuja história está intimamente ligada a nomes importantes da arte e da política. Localizado no Alto da Boa Vista, o apartamento tem uma plataforma projetada pelo célebre Oscar Niemeyer e foi lar do antropólogo Darcy Ribeiro e do escritor Leonardo Boff – chegando a hospedar o Dalai Lama.

Com 76 metros quadrados, o apartamento está sendo vendido por R$ 485 mil, e conta com uma sala dividida em dois ambientes, dois quartos, um banheiro social, área de serviço, cozinha e janelas antirruído. O imóvel também está disponível para aluguel, custando R$ 2.300 por mês, com custo mensal do condomínio de R$ 978,59 e anual do IPTU em R$ 888.

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