Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morre no Rio de Janeiro

O cantor Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira, 14, aos 68 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda.

Paulo César Santos era vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova. Ele faz parte da banda desde a formação original, e foi autor de sucessos como Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, entre outros hits.

Em setembro, Paulinho passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma. No procedimento, foram utilizadas as próprias células do paciente. Dois meses depois, foi internado com Covid-19

Em uma postagem nas redes sociais nesta segunda, a banda informou que o quadro de saúde dele era delicado.