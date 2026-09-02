Paula Lavigne reclama de plateias vazias em shows e pede ajuda de Lula
Produtora de eventos e esposa de Caetano Veloso participou de reunião sobre o impacto das bets no setor cultural
Durante uma reunião organizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para debater o espaço cada vez maior que as plataformas de apostas — as chamadas “bets” — tomam na economia nacional, a produtora de eventos Paula Lavigne desabafou sobre a situação dos artistas contemporâneos e confessou que “as plateias estão vazias”. Esposa de Caetano Veloso, ela trabalha nos setor há décadas e auxilia nomes grandes e pequenos.
“Eu acho que Michel Temer não deu só um golpe no Brasil, acho que ele trouxe a desgraceira para a gente, de verdade”, começou Paula em sua fala. “Promovo shows há 40 anos e nunca vi nada igual, as plateias estão vazias. A gente ouve de todo mundo que tem muita oferta, que isso ou aquilo, mas acho engraçado, porque quando fazemos um evento gratuito, o público vai e lota — vide as emendas sendo gastas com os sertanejos”, pontuou a produtora, fazendo menção ao uso polêmico de recursos públicos para o financiamento de apresentações do gênero em cidades do interior.
Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, admite queda de público em shows: “As plateias estão vazias, vazias”
Em encontro com Lula, a produtora de shows afirmou que nunca viu cenário semelhante em 40 anos de carreira e relacionou a situação ao empobrecimento da população:… pic.twitter.com/D7rZBftj0MSiga
— Portal Claudio Dantas (@PortaldoDantas) September 1, 2026
Imagem fora do domínio Abril
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