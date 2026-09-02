Paula Lavigne reclama de plateias vazias em shows e pede ajuda de Lula

Durante uma reunião organizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para debater o espaço cada vez maior que as plataformas de apostas — as chamadas “bets” — tomam na economia nacional, a produtora de eventos Paula Lavigne desabafou sobre a situação dos artistas contemporâneos e confessou que “as plateias estão vazias”. Esposa de Caetano Veloso, ela trabalha nos setor há décadas e auxilia nomes grandes e pequenos.

“Eu acho que Michel Temer não deu só um golpe no Brasil, acho que ele trouxe a desgraceira para a gente, de verdade”, começou Paula em sua fala. “Promovo shows há 40 anos e nunca vi nada igual, as plateias estão vazias. A gente ouve de todo mundo que tem muita oferta, que isso ou aquilo, mas acho engraçado, porque quando fazemos um evento gratuito, o público vai e lota — vide as emendas sendo gastas com os sertanejos”, pontuou a produtora, fazendo menção ao uso polêmico de recursos públicos para o financiamento de apresentações do gênero em cidades do interior.

“O meu pedido é que acabe esse horror no Brasil. A gente era feliz e não sabia. A gente não tinha bet na vida da gente. Artistas como Caetano, Marisa Monte, Anitta ou o próprio Emicida [presente na reunião] podem organizar seus shows e recusar o patrocínio das bets, mas os artistas pequenos, não. Eles têm que fazer, ou não vão viver”, lamentou.

Finalizando seu protesto contra o impacto das bets no poder aquisitivo e no capital cultural da população, Paula suplicou ao presidente que, caso não consiga retirá-las do Brasil, ao menos impeça que elas financiem projetos por meio da Lei Rouanet: “Essa é uma lei de retorno de marketing. O senhor já imaginou o que o artista vai ser obrigado a fazer se continuar indo desse jeito, sem limites”?