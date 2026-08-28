Paula Fernandes ‘enfeita’ cavalo de glitter e canta ‘Ave Maria’ em Barretos
Cantora se apresentou na Festa do Peão
Paula Fernandes protagonizou uma entrada controversa na Festa de Peão de Barretos, na noite desta quinta-feira, 27. A cantora surgiu na arena montada em um cavalo coberto de glitter, com flores na crina, e vestindo um look branco com recortes em formato de flores, combinado às botas.
Sobre o animal, Paula interpretou Ave Maria antes do início das competições e emocionou o público presente na arena. A apresentação marcou o retorno da sertaneja a Barretos após dez anos.
A cantora volta ao palco da festa nesta sexta-feira, 28, data em que completa 42 anos, para apresentar o projeto 30 & Poucos Anos, criado em comemoração às suas três décadas de carreira.
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