Paula Fernandes ‘enfeita’ cavalo de glitter e canta ‘Ave Maria’ em Barretos

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Paula Fernandes causou impacto na Festa do Peão de Barretos com uma entrada controversa sobre um cavalo coberto de glitter. Cantando Ave Maria antes das competições, a artista emocionou o público e marcou seu retorno ao evento após uma década. Ela volta ao palco para celebrar 30 anos de carreira em seu aniversário.

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Paula Fernandes protagonizou uma entrada controversa na Festa de Peão de Barretos, na noite desta quinta-feira, 27. A cantora surgiu na arena montada em um cavalo coberto de glitter, com flores na crina, e vestindo um look branco com recortes em formato de flores, combinado às botas.

Sobre o animal, Paula interpretou Ave Maria antes do início das competições e emocionou o público presente na arena. A apresentação marcou o retorno da sertaneja a Barretos após dez anos.

A cantora volta ao palco da festa nesta sexta-feira, 28, data em que completa 42 anos, para apresentar o projeto 30 & Poucos Anos, criado em comemoração às suas três décadas de carreira.

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