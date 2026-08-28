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Cultura

Paula Fernandes ‘enfeita’ cavalo de glitter e canta ‘Ave Maria’ em Barretos

Cantora se apresentou na Festa do Peão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 09h54 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h03
Mulher de cabelos castanhos cacheados e vestido branco rendado, sorrindo, montada em um cavalo preto com crina decorada com flores amarelas e brancas, e fitas douradas e brancas, em um cenário noturno com árvores ao fundo
Paula Fernandes na Festa do Peão de Barretos (Instagram/Reprodução)
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Paula Fernandes ‘enfeita’ cavalo de glitter e canta ‘Ave Maria’ em Barretos Priorizar nos meus resultados Google

Paula Fernandes protagonizou uma entrada controversa na Festa de Peão de Barretos, na noite desta quinta-feira, 27. A cantora surgiu na arena montada em um cavalo coberto de glitter, com flores na crina, e vestindo um look branco com recortes em formato de flores, combinado às botas.

Sobre o animal, Paula interpretou Ave Maria antes do início das competições e emocionou o público presente na arena. A apresentação marcou o retorno da sertaneja a Barretos após dez anos.

A cantora volta ao palco da festa nesta sexta-feira, 28, data em que completa 42 anos, para apresentar o projeto 30 & Poucos Anos, criado em comemoração às suas três décadas de carreira.

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