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Cultura

Paula Burlamaqui revela cirurgia após acidente doméstico: ‘Poderia ter morrido’

Atriz gravou vídeo de alerta aos seguidores depois de escorregar no banho e romper dois ligamentos do ombro

Por Lucas Almeida 25 set 2026, 11h53 | Atualizado em 25 set 2026, 12h38
Mulher loira de cabelos ondulados, com maquiagem leve e batom discreto, usando brincos grandes turquesa e vermelhos, sentada em um sofá claro com velas acesas ao fundo
Paula Burlamaqui  (@paulaburlamaquioficial/Instagram)
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Paula Burlamaqui revela cirurgia após acidente doméstico: ‘Poderia ter morrido’ Priorizar nos meus resultados Google

Paula Burlamaqui fez um alerta aos seguidores na noite de quinta-feira, 24. A atriz gravou um vídeo no hospital depois de cair enquanto tomava banho e romper dois ligamentos do ombro. Ela precisou passar por uma cirurgia. “Vocês têm que prestar muita atenção em chuveiro. É muito perigoso. Eu poderia ter batido a cabeça, poderia ter morrido”, disse na publicação.

Burlamaqui, que esteve nas telas neste ano em Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, deu uma dica para evitar o mesmo acidente: “Se protejam, botem aqueles tapetes de borracha no box de vocês, porque é comum e muito perigoso”.

Usando uma tipoia no vídeo, a atriz também relembrou a cirurgia pela qual passou em 2024. Diagnosticada com artrose avançada, ela precisou colocar uma prótese no quadril direito. “Está tudo bem comigo agora, graças a Deus”, escreveu Paula na legenda. “A gente nunca pensa nisso, só quando acontece”, completou, reforçando a recomendação de usar tapetes emborrachados ou fitas antiderrapantes no box.

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Nos comentários, colegas de profissão mandaram mensagens de apoio. “Oh, amiga… melhoras. Boa recuperação”, escreveu Flávia Alessandra. “Melhoras, Paulinha”, comentou Mônica Martelli. Heloísa Périssé também se manifestou: “Graças a Deus está tudo bem! Te amo”.

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