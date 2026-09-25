Paula Burlamaqui revela cirurgia após acidente doméstico: ‘Poderia ter morrido’

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A atriz Paula Burlamaqui alerta sobre os perigos de acidentes domésticos após cair no banho e romper dois ligamentos do ombro, precisando de cirurgia. Ela compartilhou um vídeo do hospital, enfatizando a importância de usar tapetes antiderrapantes e relembrando uma cirurgia anterior no quadril. Colegas de profissão mandaram apoio.

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Paula Burlamaqui fez um alerta aos seguidores na noite de quinta-feira, 24. A atriz gravou um vídeo no hospital depois de cair enquanto tomava banho e romper dois ligamentos do ombro. Ela precisou passar por uma cirurgia. “Vocês têm que prestar muita atenção em chuveiro. É muito perigoso. Eu poderia ter batido a cabeça, poderia ter morrido”, disse na publicação.

Burlamaqui, que esteve nas telas neste ano em Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, deu uma dica para evitar o mesmo acidente: “Se protejam, botem aqueles tapetes de borracha no box de vocês, porque é comum e muito perigoso”.

Usando uma tipoia no vídeo, a atriz também relembrou a cirurgia pela qual passou em 2024. Diagnosticada com artrose avançada, ela precisou colocar uma prótese no quadril direito. “Está tudo bem comigo agora, graças a Deus”, escreveu Paula na legenda. “A gente nunca pensa nisso, só quando acontece”, completou, reforçando a recomendação de usar tapetes emborrachados ou fitas antiderrapantes no box.

Nos comentários, colegas de profissão mandaram mensagens de apoio. “Oh, amiga… melhoras. Boa recuperação”, escreveu Flávia Alessandra. “Melhoras, Paulinha”, comentou Mônica Martelli. Heloísa Périssé também se manifestou: “Graças a Deus está tudo bem! Te amo”.

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