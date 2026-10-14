Paul McCartney revela nome de único artista capaz de deixá-lo ‘nervoso’

Um dos maiores ícones da música, Paul McCarntney, ainda tem receio de trabalhar com um artista: Bob Dylan. Ao longo da carreira, o cantor colaborou com Michael Jackson, Stevie Wonder e já recebeu inúmeros pedidos de feats, mas continua com medo de produzir algo com a estrela do folk. “Sempre me perguntam [com quem eu gostaria de colaborar] e eu sempre penso em Bob Dylan. Mas fico muito nervoso para ligar para ele”, expôs em entrevista.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Os dois se conheceram ainda na década de 1960, quando ambos estavam no auge. Apesar de se conhecerem há anos, não são muito próximos. “Estou um pouco nervoso para abordá-lo. Com algumas pessoas é fácil, você pensa, podemos conversar tranquilamente”, contou.