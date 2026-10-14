🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

Paul McCartney reclama de detalhe peculiar em novas cinebiografias dos Beatles

O vocalista da banda inglesa revelou que se incomoda há algum tempo com a altura dos atores que o interpretam em relação a dos outros integrantes do grupo

Por Ana Rita Fernandes 14 out 2026, 15h01
Os quatro membros dos Beatles, jovens, posam sorridentes em pé. Da esquerda para a direita: George Harrison de gola alta preta e terno azul-marinho; John Lennon de terno azul-marinho listrado e camisa branca; Paul McCartney de terno cinza e gravata preta; e Ringo Starr de terno azul-marinho listrado e camisa azul escura
Os Beatles posando juntos em 1965. (Bettmann/Getty Images)
Continua após publicidade
Paul McCartney reclama de detalhe peculiar em novas cinebiografias dos Beatles Priorize VEJA no Google

Paul McCartney fez uma leve reclamação sobre um detalhe peculiar na tetralogia de filmes dos Beatles que será lançada em breve, dirigida por Sam Mendes e estrelada por Paul Mescal como McCartney, Harris Dickinson como John Lennon (1940-1980), Joseph Quinn como George Harrison (1943-2001) e Barry Keoghan como Ringo Starr.

No podcast Good Hang, de Amy Poehler, o astro observou que, por alguma razão, atores mais altos que ele são escalados para interpretar John Lennon, sendo que a altura dos Beatles é a mesma. O músico relembrou de quando saiu o filme O Garoto de Liverpool (2009), estrelado por Aaron Taylor-Johnson como John, e Thomas Brodie-Sangster como ele mesmo. Ciente de que a questão da altura era um incômodo para o convidado, Amy questionou, de forma bem-humorada: “Quem era o mais alto?”. “Éramos todos da mesma altura!”, protestou McCartney, arrancando risadas da apresentadora e da produção. “Éramos todos da mesma altura, e o Ringo era um pouco menor”, continuou. 

“Se você olhar em fotos verá que tínhamos a mesma altura. Mas a Sam Taylor-Wood [atualmente Taylor-Johnson] fez um filme, chamado O Garoto de Liverpool (No Where Boy). O ator que fez o Johh — que depois ela acabou casando com — ele é mais alto que eu no filme. O meu personagem é meio fracote e menor do que o John. O John me derruba no chão, e eu fiquei tipo: ‘Sam, isso não é verdade’. E a única explicação dela, Deus a abençoe, porque ela ainda é uma boa amiga, ela disse: ‘Este é um filme, não é um documentário’. E eu não gostei dessa explicação. Mas eu não podia fazer nada, porque ela já tinha feito o filme. E eu era o pequeno Paul, e o John o herói grandão. E eu ficava ‘Não!’.

Continua após a publicidade

“Eu não consigo imaginar como deve ser ter um ator interpretando você. Deve ser tão estranho, tem um novo filme, o grande Paul Mescal interpreta você”, comentou Amy. “Sim, é estranho. E adivinha? Ele [Mescal] é menor do que o cara que interpreta o John”, rebateu McCartney, indignado, fazendo a produção gargalhar.

Siga

Em seguida, o cantor disse que chegou a procurar Sam Mendes, o diretor da tetralogia, para reclamar da diferença de altura dos atores. “Eu não sei como Sam vai lidar com isso, mas ele me mandou uma foto do filme que eles estão fazendo, dos atores cruzando a Abbey Road, e o ator que faz o personagem Paul é notavelmente menor. E então eu mandei mensagem para o Sam, dizendo: ‘Sam, ele é menor, não faça isso'”, completou o artista, brincando.

Continua após a publicidade

Mendes está dirigindo quatro filmes sobre os Beatles, um centrado em cada um dos membros. O projeto, oficialmente intitulado “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, tem o apoio da Sony Pictures e está atualmente em meio à sua produção, que deve durar um ano. Os quatro filmes serão lançados de uma vez nos cinemas em abril de 2028.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
O Som e a Fúria
Paul Mccartney
The Beatles
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a R$9,90/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).