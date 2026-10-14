Paul McCartney reclama de detalhe peculiar em novas cinebiografias dos Beatles

Paul McCartney fez uma leve reclamação sobre um detalhe peculiar na tetralogia de filmes dos Beatles que será lançada em breve, dirigida por Sam Mendes e estrelada por Paul Mescal como McCartney, Harris Dickinson como John Lennon (1940-1980), Joseph Quinn como George Harrison (1943-2001) e Barry Keoghan como Ringo Starr.

No podcast Good Hang, de Amy Poehler, o astro observou que, por alguma razão, atores mais altos que ele são escalados para interpretar John Lennon, sendo que a altura dos Beatles é a mesma. O músico relembrou de quando saiu o filme O Garoto de Liverpool (2009), estrelado por Aaron Taylor-Johnson como John, e Thomas Brodie-Sangster como ele mesmo. Ciente de que a questão da altura era um incômodo para o convidado, Amy questionou, de forma bem-humorada: “Quem era o mais alto?”. “Éramos todos da mesma altura!”, protestou McCartney, arrancando risadas da apresentadora e da produção. “Éramos todos da mesma altura, e o Ringo era um pouco menor”, continuou.

“Se você olhar em fotos verá que tínhamos a mesma altura. Mas a Sam Taylor-Wood [atualmente Taylor-Johnson] fez um filme, chamado O Garoto de Liverpool (No Where Boy). O ator que fez o Johh — que depois ela acabou casando com — ele é mais alto que eu no filme. O meu personagem é meio fracote e menor do que o John. O John me derruba no chão, e eu fiquei tipo: ‘Sam, isso não é verdade’. E a única explicação dela, Deus a abençoe, porque ela ainda é uma boa amiga, ela disse: ‘Este é um filme, não é um documentário’. E eu não gostei dessa explicação. Mas eu não podia fazer nada, porque ela já tinha feito o filme. E eu era o pequeno Paul, e o John o herói grandão. E eu ficava ‘Não!’.

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“Eu não consigo imaginar como deve ser ter um ator interpretando você. Deve ser tão estranho, tem um novo filme, o grande Paul Mescal interpreta você”, comentou Amy. “Sim, é estranho. E adivinha? Ele [Mescal] é menor do que o cara que interpreta o John”, rebateu McCartney, indignado, fazendo a produção gargalhar.

Em seguida, o cantor disse que chegou a procurar Sam Mendes, o diretor da tetralogia, para reclamar da diferença de altura dos atores. “Eu não sei como Sam vai lidar com isso, mas ele me mandou uma foto do filme que eles estão fazendo, dos atores cruzando a Abbey Road, e o ator que faz o personagem Paul é notavelmente menor. E então eu mandei mensagem para o Sam, dizendo: ‘Sam, ele é menor, não faça isso'”, completou o artista, brincando.

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Mendes está dirigindo quatro filmes sobre os Beatles, um centrado em cada um dos membros. O projeto, oficialmente intitulado “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, tem o apoio da Sony Pictures e está atualmente em meio à sua produção, que deve durar um ano. Os quatro filmes serão lançados de uma vez nos cinemas em abril de 2028.

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